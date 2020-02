Un 55enne è finito in manette perché accusato di evasione. L’uomo, che era sottoposto al regime dei domiciliari, è stato sorpreso dai carabinieri del Nor di Crotone fuori dalla sua abitazione. Per questo motivo, dopo le formalità di rito, è stato rimesso ai domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria competente.