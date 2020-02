Proseguono a Rende negli istituti d’istruzione superiore i laboratori di cittadinanza attiva

questa mattina al liceo classico “Gioacchino da Fiore” i ragazzi delle quinte classi hanno assistito alla lectio tenuta dal docente di storia della filosofia antica Luca Parisoli e dal geologo Piero Del Gaudio, responsabile della sede regionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

“Quello tra il municipio e le scuole è un rapporto stabile da tempo che produce frutti di crescita lenta e dunque più radicata”, ha affermato l’assessora Marta Petrusewicz introducendo l’incontro su cittadinanza, costituzione e ambiente.

“Sono momenti formativi di grande importanza per i nostri studenti”, ha dichiarato la docente Anna De Vincenti, “i ragazzi potranno così rafforzare le proprie competenze in vista della maturità: il nuovo umanesimo sarà infatti oggetto di colloquio in sede d’esame”.

Parisoli, coordinatore dei laboratori di cittadinanza attiva ha parlato agli studenti del costituzionalismo attraverso lo statuto albertino, Del Gaudio, invece, del rapporto tra sistema terra e umanità. Ultimo appuntamento al Gioacchino da Fiore fissato per lunedì prossimo: le lezioni proseguiranno a marzo al liceo scientifico linguistico “Pitagora”.