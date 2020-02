Nuoto. Atleti Kroton conquistano 4° posto al 17 Grand Prix Invernale

La Kroton Nuoto partecipa al suo secondo appuntamento stagionale con 26 atleti. Nonostante impossibilitati a svolgere gli allenamenti quotidiani , i giovani atleti si distinguono per cattiveria agonistica chiudendo al quarto posto in classifica generale su 14 società ,migliorando dunque il sesto posto della prima uscita di Lamezia e confermatosi di fatto sempre la squadra e la realtà più forte a Crotone .

In particolare, vince il titolo di MIGLIORE junior della manifestazione GiuliaFilippelli,dietro di lei al quarto posto Dalila Iuticone , Giacomo Rajani e Andrea Muscó si piazzano al terzo posto rispettivamente nella categoria cadetti e ragazzi , Matteo Tonolli è quarto nella categoria r.14 mentre Adriana Mancuso è sesta in quella cadette.

“Grande prestazione dei nostri ragazzi che con cinque allenamenti in 20 giorni ospiti della società Gas nell’impianto di Squillace migliorano sensibilmente le loro prestazioni”. Ha dichiarato il mister Fantasia, che ha aggiunto : “Ovviamente lontani dal loro reale potenziale vista l’impossibilità di praticare nuoto poiché privi della piscina e dovendo fare quasi duecento chilometri al giorno solo per poter svolgere una semplice seduta di allenamento . Nel nostro team giovani che hanno già perso tante possibilità in questa stagione senza avere nessuna colpa ma che ce la stanno mettendo tutta per inseguire i propri sogni e lo fanno anche bene”.

Soddisfatto anche il neo presidente Hrytsenko, che ha dichiarato: “Tutto impensabile alla vigilia , avere ragazzi tra i migliori della manifestazione addirittura avanti ai pari età che possono praticare attività tutti i giorni è una grande soddisfazione e fa capire il valore del nostro team oltre del nostro staff tecnico. Parteciperemo alle prossime finali regionali consapevoli di poter essere competitivi anche con meno allenamenti rispetto agli altri e cercheremo come da oltre 10 anni di staccare il pass per i campionati Italiani di categoria di Aprile , nel frattempo ci godiamo Giuseppe Podella UNICO Crotonese attualmente ad aver conseguito il tempo utile per i Campionati Italiani Assoluti.”