Rocambolesco incidente a Lamezia: auto si ribalta, tre feriti

Rocambolesco incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi su Viale del Progresso, nel comune di Lamezia Terme. Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Fiat Punto. La prima, a seguito dell'impatto si è ribaltata sulla sede stradale.

Tre in totale le persone a bordo delle vetture che, ferite in modo non grave, sono state affidate alle cure del personale medico del Suem 118.

Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme per la messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata.

Viale del Progresso è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Attualmente il traffico è ripreso su un'unica corsia.

Sul posto anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per risalire alla dinamica dell'impatto.