Scoperta dal marito denuncia l’amante per violenza sessuale, assolto

Una relazione extraconiugale iniziata prima su Facebook e poi proseguita dal vivo a Tropea dove lui aveva trovato lavoro nell’attività commerciale di lei.

Mesi di passione fino a quando il marito non ha scoperto tutto e la situazione è degenerata finendo in un’aula del tribunale di Vibo. Lei ha denunciato lui per violenza sessuale e insieme al marito si è costituita parte civile. Lui ha dovuto difendersi da tutte le accuse (compresa quella di minacce gravi) davanti al gup dopo aver optato per il rito abbreviato.

Una “tresca” che un giovane di Sanremo ha rischiato di pagare a caro prezzo. Il gup del Tribunale di Vibo ha però accolto le argomentazioni difensive dell’avvocato Michelangelo Miceli e lo ha assolto dell’accusa più grave quella di violenza sessuale. Il giovane è stato condannato solo per minaccia semplice a sei mesi di reclusione.