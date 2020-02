Scontro tra auto in galleria a Catanzaro: due feriti, interviene l’elisoccorso

Un incidente si è verificato a Catanzaro sulla strada statale 106/var, in galleria, tra l'uscita quartiere Barone e l'quella del quartiere Santa Maria. Due i mezzi coinvolti, un camioncino Fiat OM40 ed una Citroen C4. Feriti i conducenti di entrambi: per uno dei due, il più grave, è stato necessario il trasporto con elisoccorso presso la struttura ospedaliera cittadina.

Sul posto una Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, dalla sede centrale, per la messa in sicurezza delle vetture. Il transito sulla SS106 Var/A nel tratto interessato dal sinistro è momentaneamente chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul luogo anche la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica dello scontro.