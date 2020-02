Abitazione in fiamme nella locride, non arrivano i soccorsi del 118: muore una donna

Un incendio è divampato in un’abitazione della locride e una donna di 97 anni è deceduta a causa delle esalazioni di fumo.

Pare che la malcapitata, che avrebbe subito anche un trauma cranico, abbia tentato di mettersi in salvo ma a causa del folto fumo non ci sarebbe riuscita. I familiari però raccontano che la donna respirava ancora quando è stata portata fuori dalla propria abitazione e accusano il 118 per un mancato intervento.

Infatti sarebbero stati diversi, e per più di un ora, i tentativi fatti per allertare il 118 e far arrivare sul luogo dell’incendio un ambulanza, ma nulla. A chiama avrebbero provato anche i carabinieri e i vigili del fuoco

“Nella Locride non esiste il diritto alla vita ma solo l’obbligo alla morte. Dalle 07:15 alle 08:45, il 118 non ha mai risposto al telefono”. È quanto denuncia il nipote della donna, Giuseppe Coluccio, assessore di Gioiosa Jonica.