Cosenza. Insediata in Comune la Commissione Straordinaria di Liquidazione

Si è insediata questa mattina a Palazzo dei Bruzi la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente.

Dell'organismo fanno parte il dott. Francescopaolo Di Menna, Prefetto in quiescenza, che ne assume la funzione di Presidente; il dott. Rosario Fusaro, dirigente di II fascia; il dott. Francesco Giordano, funzionario di ente locale.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, in quanto anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che dovrà essere adottata dall'Ente nell'anno in corso.