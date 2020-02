Operazione Thomas, arriva la commissione di accesso al Comune di Cutro

La commissione di accesso entra nel Comune di Cutro. Il Ministro dell’Interno ha delegato il prefetto di Crotone a disporre la commissione per verificare se esistano situazioni o tentativi di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata dell’ente della popolosa cittadina alle porte del capoluogo.

La decisione arriva a seguito dell’inchiesta Thomas (QUI) condotta dalla Guardia di Finanza su delega della DDA di Catanzaro, e delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del capoluogo di regione il 25 novembre ed eseguite lo scorso 15 gennaio (QUI).

Il Prefetto pitagorico, dunque, ha nominato la commissione che si è insediata questa mattina ed espleterà l’incarico entro il termine di tre mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di altri 90 giorni e composta da Tiziana Costantino, Prefetto in quiescenza; Gianfranco Ielo, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria e Giovanni Ansaldi, in servizio presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Crotone.