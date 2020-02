Maltrattamenti e molstie sugli anziani ospiti della “clinica degli orrori”: indagini chiuse per 17 operatori

Chiuse le indagini nei confronti di 17 indagati coinvolti nell’inchiesta sui presunti maltrattamenti avvenuti ai danni degli anziani ospiti della casa di cura “San Francesco Hospital” di Settingiano, nel catanzarese.(QUI)

Da quanto si apprende da Zoom24, il provvedimento del sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro Stefania Paparazzo riguarda: Luca Pilato, 38 anni di Catanzaro; Marco Rocca, 43 anni Catanzaro; Antonio Rotella, 54 di Settingiano; Francesco Voci, 38, di Catanzaro ; Antonio Munizza, 46 anni, Settingiano; Antonino Massara, 55 anni Catanzaro; Giuseppe Bonifacio, 48 anni, Catanzaro; Anna Iannoccari, 58, Catanzaro ; Antonio Papuzzo,50 anni, Lamezia Terme; Rita Cerminara, 37 anni, Soveria Mannelli; Concetta Scarfone, 58 anni, Catanzaro; Marco Amoroso, 34 anni Catanzaro; Maria Teresa Lucia Pontieri, 60 anni, residente a Catanzaro; Luca Scardamaglia, 35 anni, Lamezia Terme; Caterina Serratore, 51 anni, Filadelfia; Etleva Ramaj, 51 anni, nata a Vlora (Albania) e residente a Catanzaro e Antonio Lagrotteria, 30 anni, Catanzaro.

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di maltrattamenti, sequestro di persona in concorso e lesioni personali colpose.

Il primo aprile 2019 - su richiesta della Procura - le fiamme gialle catanzaresi hanno fatto scattare l’operazione “Ti fa stare bene” ed hanno sottoposto agli arresti domiciliari due Oss (gli Operatori Socio Sanitari), altri tre sono stati raggiunti dal divieto di dimora nel comune dove ha sede la struttura, e altre 11 persone sono state raggiunte da avvisi di garanzia.(QUI)



Le indagini erano scaturite dalle denunce presentate da alcuni familiari di persone ricoverate presso la struttura e che riferivano dei presunti maltrattamenti subiti dagli anziani.

Secondo quanto appurato dagli inquirenti, il personale dipendente della struttura avrebbe tenuto nei confronti degli anziani un atteggiamento provocatorio, molesto e aggressivo.

Il PM ha preferito non attendere oltre l’esito del Riesame, con cui in prima istanza aveva chiesto gli arresti domiciliari per tutti e in seconda battuta la sanzione interdittiva del divieto di esercizio della professione sanitaria per la durata di un anno.

Da oggi gli indagati avranno 20 giorni di tempo gli per chiedere di essere interrogati o rilasciare dichiarazioni o depositare memorie difensive, compiendo ogni atto utile per l’esercizio del diritto di difesa, prima che il magistrato proceda con la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione.