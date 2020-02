Provolley brilla al Palagiovino, mister Celico: "finora partita migliore”

Arriva un’altra impresa per la Provolley Crotone che sbanca con una prestazione straordinaria il campo del Centro Sportivo Catanzaro. Qui la Provolley ha dimostrato ancora una volta di vivere il miglior momento della stagione, visto che ha infilato la terza vittoria consecutiva, considerando anche quella nei quarti di finale della Coppa Calabria.

Un match che è stato dominato dai pitagorici dal primo all’ultimo punto, visto che i crotonesi sono sempre stato davanti agli avversari. Ci era andata vicino sette giorni prima la Provolley, ma la gara perfetta è arrivata proprio al Palagiovino, dove a brillare è stato soprattutto Boram Alfieri che non ha sbagliato praticamente nulla in una partita che difficilmente dimenticherà.

Prestazioni top anche per Frangiamore e Calabretta, una spanna sopra gli altri, anche se è stata tutta la squadra ha disputare una partita incredibile. “Questa volta – dichiara mister Celico – non posso dir nulla ai ragazzi, anzi devo ammettere che hanno disputato la migliore partita della stagione. Sempre concentrati, in partita, senza mai concedere nulla. Dobbiamo solo continuare così”.