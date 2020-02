Crotone: successo della festa di Carnevale a Parco Pignera

Grande festa di Carnevale quella organizzata domenica mattina al parco Pitagora dal consorzio Jobel. Centinaia di famiglie sono state attirate dalla festa di Carnevale ed hanno trascorso una mattinata all’insegna della musica e del divertimento. Una festa che è andata ben oltre le aspettative: vi è stata un’elevata partecipazione di nonni, genitori, bambini grandi e piccoli.

Il parco si è presentato nella sua veste migliore, i cui protagonisti sono stati proprio i piccoli vestiti di carnevale per una festa in grande stile, protetta, che ha permesso ai bambini di godere dell’area aperta e socializzare con i loro coetanei e non solo. Una festa che rimarrà impressa nella memoria dei bambini che tra le tante cose sono stati accompagnati dalla Mascotte della mattinata, Topolino, palloncini, zucchero filato, trucco bimbi, musica e tanto divertimento tra scivoli, arrampicate, molle e altalene.

I bambini vestiti in maschera hanno trascorso una mattinata in piena libertà, all’insegna dell’allegria, facendo nuove esperienze a contatto con la natura. Per questo motivo la festa si replica la prossima domenica 16 febbraio, dalle ore 10, nell’area giochi “Pit&tTeo” all’interno di parco Pitagora con balli di gruppo, sfilate, spettacoli e giochi e tanto altro per famiglie e bambini di ogni età.