Tennistavolo perde contro il Mugnano, De Gaio: “obiettivo è fare sempre meglio”

Sconfitta a denti stretti contro il Mugnano per 5 a 4 per il Tennistavolo Castrovillari. Il Team del Pollino si affida soprattutto ai polsi esperti del capitano Alessandro Petrescu, vero campione in squadra che non fallisce quando si presenta al tavolo di gioco, con i suoi tre punti ma non riescono però Matteo Florio (1 gara vinta su 3) e Luca Lombardi a tenere il ritmo degli avversari Napoletani.

La sconfitta fa perdere la possibilità di agganciare il Molfetta a 4 punti. Il commento del Presidente De Gaio: "amara sconfitta, sicuramente per il risultato ma non per l’impegno profuso ed il gioco che ci ha visti sempre in vantaggio sin dal primo incontro con la vittoria di Matteo Florio per poi trovarci anche sul 4 a 3 con i tre punti segnati dal nostro Petrescu e nell'ultimo incontro sul 4 pari un grintoso e determinato Luca Lombardi ha perso solo al quinto e ultimo set dopo che conduceva per 2 a 1 .

Andiamo avanti con la gioia di fare sempre meglio per la crescita dei nostri ragazzi sotto la guida del nostro forte atleta Petrescu. Prossimo incontro per i lupi del Pollino proprio con il Molfetta sabato 15 febbraio e sarà sicuramente un incontro da cardipalmo!