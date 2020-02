Minacce e pugni alla compagna davanti alla figlia minore, arrestato

È stato arrestato nella tarda serata di ieri A.A.D., rumeno 43enne, da diversi anni residente a Cosenza nel centro cittadino, acussato di maltrattamenti in famiglia.

Sul posto la Squadra Volante della Polizia di Stato ha trovato la donna, anche lei rumena, di 47 anni, con i segni evidenti delle percosse sul volto. La malcapitata, in lacrime, ha confessato di essere stata minacciata, presa a pugni e trascinata per i capelli in casa.

Testimone delle violenze domestiche la figlia minore di lei che ha dovuto assistere all’ennesima aggressione della madre durata fino a che la donna non è riuscita ad allontanarsi da casa e a chiamare la Polizia.

Agli agenti ha poi raccontato di aver subito in passato altre aggressioni e sofferenze da parte dell’uomo ma solo ieri sera, esasperata dall’ennesimo attacco, ha trovato il coraggio di denunciare tutto.

Il 43enne, dopo l'arresto, stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.