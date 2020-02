Guerra agli ubriachi al volante, nuovo giro di vite nella Piana

Ennesimo weekend di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza, soprattutto trai giovani, e prevenire così possibili incidenti gravi sulle strade della Piana di Gioia Tauro.

I Carabinieri della Compagnia di Taurianova hanno svolto una ormai consueta attività “straordinaria” sul territorio, con particolare attenzione alle cittadine di Polistena, Cittanova, Cinquefrondi. Scopo primario quello di evitare e reprimere i reati in genere, anche per armi, ma soprattutto contrastare condotte di guida in stato di alterazione.

Attività che ha portato, ancora una volta, alla denuncia di sei persone, per essersi messe al volante in stato di ebbrezza e per avere con se, abusivamente, delle armi.

In particolare, i militari delle Stazioni locali e della Radiomobile, nei controlli stradali e in diverse circostanze, hanno denunciato un 24enne di Gioia Tauro, un 30enne di Polistena, un 41enne di Brescia, un 70enne di Cittanova e un 36enne di Taurianova, tutti fermati in auto ed in evidente stato di alterazione. Sottoposti agli accertamenti sono infatti risultati positivi agli accertamenti alcolemici, con un tasso nettamente superiore a quello consentito. Inevitabile il ritiro immediato delle patenti e, oltre alla denuncia, per loro scatteranno sanzioni di diverse migliaia di euro.

Stesso esito per un altro giovane, un 22enne di Cinquefrondi, fermato anch’egli al volante con un tasso alcolemico superiore ma comunque inferiore a 0,8 g/l (che comporta il reato penale) e quindi soggetto ad una sanzione amministrativa di diverse centinaia di euro e al ritiro immediato della patente, per almeno tre mesi.

Nella rete dei controlli stradali è finito anche un altro ragazzo, un 23enne di Taurianova, fermato a piedi in circostanze e in un orario sospetti e difatti trovato con un coltello a scatto (della lunghezza di 15cm) e di due cacciaviti: per lui il deferimento per i reati di possesso ingiustificato di armi e di chiavi alterate o grimaldelli.

Nel corso delle attività sono state controllate nel complesso 104 persone e oltre 46 autovetture, elevando 15 contravvenzioni al codice della strada.