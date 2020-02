Gratteri a Fuscaldo per piantare il suo ulivo nel “Giardino dei giusti”

Nicola Gratteri

La presenza inaspettata del Procuratore di Catanzaro ha reso ancora più importante questa giornata di legalità promossa dagli studenti della scuola primaria “Angela Maria Aieta” di Fuscaldo che, con spirito di iniziativa, hanno voluto piantare nel “Giardino dei giusti” un nuovo ulivo da dedicare proprio a Gratteri.

Ad individuare il Procuratore come destinatario della loro iniziativa quale uomo speciale, dedito alla difesa della libertà e della democrazia, sono stati proprio i piccoli alunni dell’istituto cosentino che lo hanno anche invitato con un’apposita lettera ma non avevano grandi aspettative per via degli impegni che lo trattengono.

Questa mattina, per la gioia di grandi e piccini, Gratteri si è presentato con la sua scorta a Fuscaldo nel “Giardino dei giusti”. Il simbolico è verdeggiante albero è stato dunque piantato dai piccoli alunni sotto lo sguardo di Gratteri che, con pala in mano, non si è limitato ad assistere ma ha iniziato a scavare la terra nel posto prestabilito ed ha dato indicazioni ai bambini per posizionare la pianta.