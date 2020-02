Cariati. No a chiusura laboratorio analisi, Colamaria (Udicon): “consumatori pronti a scendere in piazza”

Ospedale Vittorio Cosentino di Cariati

“La prossimità di un laboratorio analisi, proprio per la funzione che ha di dare risposte utili per diagnosi e percorsi di cure, non può essere considerato un privilegio. Al pari degli altri reparti e ambulatori rappresenta, infatti, uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla salute degli utenti che popolano l’hinterland dell’ex ospedale Vittorio Cosentino di Cariati, letteralmente spogliato di servizi e prestazioni sanitarie.”

È quanto dichiara il responsabile dell’Unione per la Difesa dei Consumatori di Cosenza (Udicon) Ferruccio Colamaria sottolineando che” l’eventuale chiusura dell’ennesimo ambulatorio sarebbe un ulteriore scippo perpetrato ai danni del territorio e annunciando, che, nel caso, l’Associazione si farà promotrice di manifestazioni popolari di massa.”

“Se una delle cause che determinano questa situazione – aggiunge Colamaria – è la carenza di personale, aggravata dal cosiddetto fenomeno Quota 100, è giunto il momento di porvi rimedio. Il punto di non ritorno sembra essere sempre più vicino, con le strutture che rimangono vuote.”

“L’auspicio – è l’appello di Colamaria – è che con la nuova Giunta Regionale, guidata dalla Presidente Jole Santelli alla quale auguriamo buon lavoro, si possa invertire rotta e restituire quanto meno fiducia nelle istituzioni, le stesse che – scandisce – che dovrebbero contribuire a garantire i diritti fondamentali dei cittadini, a partire da quello della salute. Ci auguriamo, perché la preoccupazione è tanta, che la sanità territoriale rientri per davvero tra le priorità del nuovo governo regionale.”