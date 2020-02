Cosenza. Dal Governo 170mila euro, Cassano: abbattere barriere architettoniche

“Cinquecento i milioni assegnati dal Governo per ciascuno degli anni 2020-2024 ai Comuni. È quanto prevede l’articolo 1 comma 29 della Legge di Bilancio (L.169/2019) e il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2020. Al Comune di Cosenza sono stati assegnati ben 170 mila euro; risorse da investire tutte nella realizzazione di opere pubbliche.”

Lo scrive in una nota stampa Francesca Cassano. Consigliere Comune di Cosenza, Capogruppo Uniti per la Città. “Il Decreto - prosegue - prevede come data ultima di inizio lavori, pena revoca del finanziamento, il 15 settembre 2020. In un momento così critico per la nostra città, 170 mila euro sono risorse importanti che non possiamo permetterci il lusso di perdere. Ritengo sia fondamentale utilizzarle per l’abbattimento delle tante barriere architettoniche purtroppo ancora presenti sul nostro territorio. È una battaglia di civiltà in cui credo profondamente e devo, mio malgrado, constatare che in questi anni il Comune di Cosenza ha fatto troppo poco.”

“Basta infatti passeggiare per la città, - afferma ancora - allontanarsi di pochi metri dal salotto buono, per notare in quali condizioni sia ridotta Cosenza. Il problema è più che mai attuale e necessita di soluzioni immediate. Attività commerciali e uffici non accessibili ai disabili, marciapiedi sconnessi con pavimentazioni divelte, poco sicuri e non adatti a chi ha problemi di deambulazione; il problema si presenta nella sua massima gravità soprattutto vicino alle scuole e alle strutture sanitarie.”

“Maggioranza e opposizione - conclude Cassano - devono lavorare insieme per decidere l’utilizzo più appropriato di queste risorse atto a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini dando loro pari dignità. Dobbiamo cogliere quest’opportunità d’investimento ed evitare che le risorse, seppur insufficienti, rimangano inutilizzate per negligenza, mancanza di progetti o ritardi burocratici e amministrativi.”