Abusivismo edilizio e gestione illecita di rifiuti, denunce e sequestri a Catanzaro

Due manufatti abusivi e una discarica abusiva sono stati scoperti in un'area di circa 1000 metri quadri, con elevata pendenza, in Località Cavita, a Catanzaro. Denunciato l'affittuario per violazione delle norme urbanistico edilizio e in materia di rifiuti.

I Carabinieri della forestale di Lamezia Terme e del capoluogo, con la collaborazione della Polizia di stato, hanno individuato il conduttore, che detiene il terreno tramite un contratto di fitto con la Curia, proprietaria del terreno.

Nell'area, regolarmente recintata e chiusa tramite un cancello con lucchetto, vi erano due manufatti, costruiti senza alcun titolo edilizio, in mattoni di cemento e calcestruzzo con copertura in lamiera e, in parte, in eternit, di cui uno adibito a ricovero per animali e ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi, tra i quali anche dell’eternit, scarti provenienti da demolizioni, materiale ferroso, plastica, potatura di giardini, terre e rocce da scavo etc.

I manufatti, uno dei quali di circa 100 metri quadri e con una volumetria di 200 metri cubi circa e l’intera area di circa 1000 metri cubi, sono stati sottoposti a sequestro.