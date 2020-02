Cabina elettrica in fiamme a Gizzeria: disagi in diverse abitazioni

Una Cabina Elettrica della bassa tensione è andata in fiamme in località Santa Caterina del comune di Gizzeria. Le fiamme si sono propagate altresì a sterpaglie e canneto in prossimità del centro abitato.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, che sono al momento a lavoro con supporto di autobotte e campagnola con modulo antincendio.

Attualmente tutte le abitazioni servite dalla cabina in questione risultano senza energia elettrica pertanto si è provveduto, tramite la SO115 a richiedere intervento dei tecnici Enel.