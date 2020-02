Crotone. Visita del prefetto Tombesi alla Capitaneria di Porto

Tiziana Tombesi

Nella mattinata di ieri il Prefetto di Crotone, Tiziana Tombesi, si è recata in visita alla Capitaneria di Porto di Crotone per portare il proprio saluto istituzionale a tutto il personale.

Ad attenderla il Capo del Compartimento Marittimo di Crotone, Capitano di Vascello Giovanni Greco il quale, unitamente agli altri ufficiali presenti, ha illustrato le varie attività che vengono svolte sul territorio dagli uomini e dalle donne della Capitanerie di porto e della Guardia costiera.

Il Prefetto ha poi visitato la Sala Operativa presso la quale sono presenti gli strumenti tecnologici utilizzati dagli operatori della Capitaneria per il controllo del traffico marittimo e l’attivazione delle procedure di soccorso marittimo e della tutela ambientale.

Il Prefetto, al termine della visita, ha espresso parole di apprezzamento per il Comandante e il personale della Capitaneria di Porto per l’opera quotidiana svolta in mare a salvaguardia delle vite umane.