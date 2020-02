Avanti Mendicino: “dipendenti del Comune lasciati al freddo”

“È successo di nuovo: il fornitore del gas metano del comune appone i sigilli al contatore. La mattina di martedì 4 febbraio scorso, l'amara sorpresa per i dipendenti comunali. Erogazione del gas sospesa per i debiti non pagati dal comune!”. È quanto denuncia in una nota il gruppo Avanti Mendicino.

“Dagli uffici, - prosegue il movimento - risulta infatti che gli ultimi pagamenti risalgono ad aprile 2019 e che c'è un residuo di debiti di circa 30 mila euro. Tutto questo è inaccettabile e non rispettoso della salvaguardia della salute di chi presta servizio per l’Ente Comunale. Con questo freddo pungente, è inammissibile che gli uffici comunali non siano riscaldati. Ma soprattutto, questo increscioso e vergognoso evento è la riprova che quanto denunciato dall'opposizione corrisponde a realtà: l'amministrazione Palermo sta portando il comune al dissesto finanziario!”

“Il tutto, nell'indifferenza della squadra di governo – conclude il gruppo Avanti Mendicino - che, di fronte a tale evento, reagisce con il silenzio (il caso del sindaco) oppure con fantasiose repliche (vice sindaco e capogruppo Ricci) che ricordano l'antica arte di arrampicarsi sugli specchi.”