A Fuscaldo un ulivo per Grattei. Ministro Azzolina agli studenti: “un eroe dei giorni nostri”

Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina

“Vi invio questo videomessaggio di saluto perché ci tengo a esprimere tutto il mio sostegno alla vostra iniziativa. La piantumazione di un albero, un ulivo in questo caso, è sempre un gesto simbolico molto bello. Dedicarlo poi al Procuratore Nicola Gratteri, ponendolo al centro del giardino dei Giusti della vostra scuola, è ancora più significativo. Bravi!”

Sarà un video messaggio del Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ad aprire domani a Fuscaldo la solenne cerimonia in onore del Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, dove i ragazzi della Scuola Media di Fuscaldo, tutti tra i 10 e i 13 anni, pianteranno un albero di ulivo in onore del Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, che chiameranno “Nicola Gratteri”, e che pianteranno nel giardino che loro stessi hanno creato nella loro scuola e che hanno voluto portasse il nome di “Giardino dei Giusti della storia”.

“E’ una richiesta che mi è venuta direttamente dai ragazzi – sottolinea la direttrice dell’Istituto Anna Maria De Luca- una scelta nata spontaneamente da loro, e che io ho solo cercato di realizzare concretamente”.

“L’ulivo – dice ancora nel suo video messaggio il Ministro Lucia Azzolini- sarà circondato simbolicamente da altri alberi da frutto che rappresentano i Giusti della storia, personaggi individuati da voi studenti. Per sceglierli avete dovuto approfondire la storia, i concetti di legalità e giustizia, studiare la cultura della cittadinanza. Sono sicura sia stato un momento di studio importante per la formazione di voi ragazzi, cittadini di oggi e di domani”. Ma il Ministro dice ancora di più: “Del resto, come avete scritto nelle vostre motivazioni, Nicola Gratteri rappresenta un esempio da seguire perché con il suo lavoro combatte la mafia, rischia tutti i giorni la vita per riportare la legalità. Dimostra di amare la Calabria e l’Italia intera. Per questa lotta, per liberarla dal malaffare, il vostro lavoro e le vostre scelte ci danno speranza e coraggio. La speranza che questi semi di legalità possano dare molti frutti, il coraggio di lavorare affinché diventino grandi alberi. E’una convinzione profonda – conclude il ministro dell’Istruzione- che ispira ogni giorno le attività del Ministero dell’Istruzione. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro”.

“Nel corso delle nostre ricerche in classe – hanno scritto i ragazzi nella lettera inviata la settimana scorsa al procuratore Gratteri - sono emersi diversi uomini e donne che ci hanno fatto riflettere sui valori dell’onestà, della legalità e della giustizia vera. Il suo nome si è imposto con forza e all’unanimità in quanto lei, come noi, dimostra di amare la nostra Calabria. Lei rappresenta – aggiungono ancora i ragazzi di Fuscaldo nella loro lettera- un esempio da seguire, perché con il suo lavoro combatte la mafia e rischia tutti i giorni la propria vita, al fine di riportare la legalità. La invitiamo pertanto nella mattinata di sabato 8 febbraio 2020 alla piantumazione dell’albero che porterà per sempre il suo nome”.

Tra i prescelti, oltre al magistrato Nicola Gratteri, anche i nomi di Giorgio Perlasca, Anna Politkovskaja, Gesù, Greta, Malala, Iqbal, e Angelo De Fiore.

“Non ci aspettiamo che il dott. Gratteri venga da noi personalmente, sappiamo che le sue giornate di lavoro sono interminabili, ma se lo facesse per noi sarebbe un grande onore– commenta la dirigente scolastica, Anna Maria De Luca – Per noi è già una grande gioia sapere che i ragazzi abbiano pensato di dedicare un albero a lui. Significa che la scuola serve ancora a qualcosa”.