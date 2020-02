Pallavolo: gli atleti della provolley a caccia del tris al Palagiovino

Dopo la splendida vittoria della scorsa settimana ai danni del Belvedere, la Provolley di mister Salvatore Celico sabato 8 febbraio giocherà un’altra gara molto impegnativa, questa volta sul campo della terza in classifica, ovvero il Centro Sportivo Catanzaro. Al Palagiovino i pitagorici sono chiamati ad un’altra prestazione sopra le righe, sulla carta partono da sfavoriti ma il match di domenica scorsa ha dimostrato ancora una volta che i crotonesi, se in giornata, possono giocarsela davvero con tutti, o almeno lottare fino all’ultimo punto.

Una prestazione che ha dato ancora maggiore convinzione al gruppo, già reduce dall’importante vittoria in Coppa Calabria qualche giorno prima. Celico In settimana ha lavorato tanto insieme ai suoi ragazzi, provando quelle le trame di gioco che potrebbero mettere in difficoltà un avversario molto forte e che in casa vorrà ottenere una vittoria piena.

La Provolley sta bene sia dal punto di vista fisico che mentale, a Catanzaro sarà una vera e propria battaglia e i pitagorici si faranno sicuramente trovare pronti.

“Dopo un periodo non proprio brillante - afferma mister Celico - la squadra si è ritrovata e nelle ultime due partite i ragazzi hanno giocato al massimo delle loro possibilità. Sappiamo che ripetersi a Catanzaro non sarà facile, ma metteremo l’anima in campo per cercare di tornare a casa con un altro risultato positivo”. L’unico che mancherà sarà Logozzo, mentre qualche dubbio rimane proprio per Celico che ha ancora qualche acciacco fisico.