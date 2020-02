Contraffazione: sotto sequestro scarpe e giubbotti, denunciato un marocchino

I Carabinieri di Cosenza hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

In particolare, nel corso di un controllo su strada, a seguito di perquisizione della vettura, sono stati rinvenuti all’interno del veicolo 33 paia di scarpe e 35 giubbotti di note marche commerciali visibilmente contraffatte.

Successivamente, estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione del soggetto, è stata individuata una stanza con all’interno tutta l’attrezzatura per produrre in quantità industriale capi d’abbigliamento contraffatti: etichette di grandi marche, una macchina da cucire, adesivi per il confezionamento, attrezzature per il punzonamento e l’etichettatura e bottoni, nonché altri capi di vestiario già destinati alla vendita, in particolare altri giubbotti e scarpe.

Al termine degli accertamenti la merce contraffatta è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le operazioni di verifica e distruzione, per il trasporto di quanto sequestrato è stato necessario ricorrere all’utilizzo di due furgoncini.