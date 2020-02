Borgia, gestione non autorizzata di rifiuti. Scattano sequestro e denuncia

Gestione di rifiuti non autorizzata: è questo il reato contestato da parte dei carabinieri di Borgia a un 56enne amministratore di un’azienda di gestione di rifiuti solidi urbani.

Durante un controllo i militari hanno notato, in un terreno di circa 500 metri quadrati e di proprietà comunale, la presenza di numerosi rifiuti ancora impacchettati ed imbustati.

A seguito degli accertamenti, si è scoperto che l’azienda di gestione per conto del Comune utilizzava impropriamente quel terreno - peraltro nelle vicinanze dell’area autorizzata - come deposito del materiale. I Carabinieri hanno sequestrato l’area e denunciato in stato di libertà il 56enne.