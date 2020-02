Non si ferma all’alt dei carabinieri e scappa. Un arresto a Girifalco

Era a bordo di un fuoristrada quando alla vista dei carabinieri ha accelerato per scappare. È successo alle 20 di ieri sera, quando i militari di Girifalco erano impegnati in un posto di blocco all’ingresso del paese, sulla via Garibaldi, nei pressi della Struttura residenziale psichiatrica.

Alla richiesta di fermarsi, il giovane alla guida è però fuggito e ne è seguito un inseguimento conclusosi dopo che la vettura, percorso in discesa corso Migliaccio, è stata fermata lungo la rotatoria della Sp. 172 di contrada Serra.

Il ragazzo di Girifalco è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e messo ai domiciliari a disposizione dell’autorità Giudiziaria Catanzarese.