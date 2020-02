Lamezia. Dimentica la borsa al pronto soccorso e Polizia la ritrova dopo tre ore

La sala d’attesa del Pronto Soccorso di Lamezia Terme

Aveva dimenticato la borsa con tutti i suoi effetti personali al pronto soccorso dell’ospedale di Lamezia Terme, ma nel giro di poche ore è stata ritrovata.

Appena ricevuta la denuncia i poliziotti del Commissariato, in meno di tre ore, hanno ricostruito l’intera vicenda e sono riusciti a rintracciare la persona che l’aveva prelevata e quindi riconsegnato il tutto alla proprietaria.

I due Assistenti Capo Silvio e Nicolino non hanno tralasciato nulla, hanno acquisito le immagini di una telecamera dell’impianto di videosorveglianza del triage del nosocomio e sono risaliti all’identità delle persone transitate. Dalle immagini è emerso che una donna, che accompagnava una paziente, dopo aver notato la borsa incustodita l’ha presa ed è andata via.

I poliziotti hanno quindi acquisito tutte le informazioni dagli operatori del pronto Soccorso e hanno scoperto che quella paziente era stata trasportata e ricoverata presso l’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Gli agenti sono quindi risaliti al nome il cognome della donna e hanno incrociato i dati e quindi ristretto il campo di ricerca.

Dopo i primi attimi di incertezza, la donna ha riferito e comprovato le vere intenzioni del suo gesto: restituire la borsa e il suo contenuto alla proprietaria.

Aveva rintracciato la signora su facebook e le aveva scritto un messaggio spiegando di aver preso la borsa perché incustodita e, prima che qualcun altro se ne appropriasse, l’aveva portata con sé con l’intenzione di restituirla con tutto il suo contenuto.

Presa in consegna la borsa i poliziotti hanno contattato la signora Chiara e negli Uffici del Commissariato hanno provveduto alla restituzione. Dinnanzi a loro Chiara ha consultato facebook ed effettivamente la signora Raffaella le aveva scritto il messaggio esibito ai poliziotti.

In sole tre ora circa il caso è stato risolto e Chiara Macrì, docente di storia della Musica del Conservatorio Statale ha ringraziato il Questore, gli Assistenti Capo Silvio e Nicolino e la Polizia di Stato con una lettera che pubblichiamo a seguire.

LE LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

“Gentilissima Dottoressa, Le scrivo con il cuore colmo di gratitudine verso Lei e le forze dell’ordine che rappresenta. Ho avuto modo di apprezzare la passione, la profonda devozione e la generosità di alcuni Suoi uomini del Commissariato di Lamezia Terme. Il 27 febbraio mi trovavo in Pronto Soccorso per ragioni familiari e presa dalla situazione emotiva ho dimenticato la borsa sul sedile. Ritornata sul posto poco dopo l’accaduto, la borsa era sparita. Mi sono rivolta al personale sanitario che mi ha indirizzata al Vostro Commissariato. Li ho trovato, prima di tutto, una generosa accoglienza.

L’Assistente Capo Silvio Zumpano si è messo a disposizione e dopo aver raccolto la mia denuncia, insieme all’Assistente Capo Nicolino Ferraro si sono adoperati per risolvere il caso. Poche ore dopo mi hanno chiamata e, con mia grande gioia e sorpresa, mi hanno convocato in commissariato dove ho ricevuto la borsa con tutto il contenuto. Era ora tarda e ho visto due persone che in un commissariato giustamente vuoto ancora si dedicavano alla loro missione sottraendo tempo alle loro famiglie.

Sono una cittadina che combatte ogni giorno nella sua vita familiare e professionale per portare alto il senso dello Stato e il rispetto delle Istituzioni nella nostra società che troppo spesso fa di tutto per demolire questi valori. Avere queste testimonianze e aver vissuto questa esperienza ha risvegliato in me l’orgoglio di essere Italiana.

Ringrazio Lei, la Polizia di Stato, gli Assistenti Capo Ferraro e Zumpano per portare ogni giorno lo Stato tra noi cittadini e farci sentire meno soli nella nostra amata e maledetta Terra fatta di bisogni e di sofferenze, ma anche di tanta dignità e competenza. Voi ci siete sempre, anche nelle situazioni che non hanno il lieto fine come il mio. E per ciò dico Grazie. Siete voi i veri eroi che con passione, devozione e generosità andate oltre… oltre gli orari di servizio… oltre le difficoltà economiche… oltre le apparenze… oltre il poco personale ... oltre … per assicurare protezione, casa e fiducia in noi cittadini.

Da ieri sono ancora più convinta che l’Italia è un grande Paese, grazie ai Ferraro, agli Zumpano, che ogni giorno lavorano nel silenzio e nell’ombra, ma ci garantiscono una vita migliore e più sicura. Prenda queste parole per quello che sono… un fiume in piena che sgorga da un cuore colmo riconoscenza”.