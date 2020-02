Ricercato da due anni, viene fermato e arrestato dai carabinieri a Corigliano

Era ricercato da due anni l’uomo di 31 anni arrestato dai carabinieri di Corigliano Rossano in esecuzione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di Milano nel gennaio del 2018, da quando cioè si era reso irreperibile.

Durante un normale controllo sulla 106, e precisamente nella strada che conduce dallo scalo al centro storico di Corigliano, i militari hanno fermato un uomo marocchino a bordo di una Lancia Ypsilon di colore grigio. Richiesti i documenti di circolazione del veicolo e la patente di guida, i militari hanno fatto un controllo e hanno scoperto che il nominativo inserito era da ricercare.

Svolgendo i dovuti accertamenti, si è evinto che E.Y., marocchino di 31 anni, era destinatario di un ordine di carcerazione per essere stato condannato in via definitiva per il reato di detenzione di droga nel capoluogo lombardo. Reato che aveva commesso nel 2014 quando era stato arrestato in flagranza insieme ad un connazionale con quasi 2 chili di hashish, materiale per il confezionamento e la pesatura della droga, nonché diverso denaro contante, materiale trovato nei locali di pertinenza della sua abitazione.

Portato in caserma è stato sottoposto al fotosegnalamento per avere certezza sulla sua identità. Una volta avuto conferma della stessa, hanno notificato l’ordinanza che disponeva la detenzione in carcere per una pena definitiva di 2 anni e mezzo. Avvisato il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, l’uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’autorità giudiziaria.