Crotone. Tentano di prendere a martellate i carabinieri, arrestati dopo inseguimento

Due uomini, entrambi 43enni, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato armi. I due, alla vista dei carabinieri in via Giovanni Paolo II, hanno accelerato e sono scappati. Dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e, nel tentativo di farli scendere dal veicolo, i due hanno opposto resistenza, anche cercando di colpire i militari con un martello, senza però riuscirci.

Il conducente, inoltre, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Gli arrestati, terminate le operazioni di rito, sono stati arrestati e messi ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Crotone.