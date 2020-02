Mareggiate al lido Sant’Angelo, danni alle strutture balneari del litorale

Danni ingenti lungo tutto il litorale rossanese e per le diverse strutture balneari, soprattutto al Lido Sant'Angelo di Rossano, a causa del forte vento e delle mareggiate che si sono registrate in queste ultime ore.

La spiaggia, purtroppo, è stata completamente inghiottita dalle acque. Diversi lidi sono stati, in parte, distrutti dalla furia delle onde.

Tanta l'amarezza manifestata dai numerosi proprietari delle strutture che, ancora una volta, sono costretti a fare i conti con i danni causati dalle mareggiate. Mancano, ormai, pochi mesi alla stagione estiva 2020 e gli imprenditori turistici del luogo dovranno mettere, nuovamente, mano al proprio portafoglio, dopo quello che accaduto lo scorso anno tra il 13 e il 14 febbraio 2019, per rimediare ai danni.

I funzionari ed i tecnici del comune unico di Corigliano-Rossano, in queste ore, sono al lavoro per quantificare i danni provocati dal forte vento e, soprattutto, dalle mareggiate lungo tutto il litorale rossanese e non solo.