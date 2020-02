A Cosenza riparte il concorso di idee per la rigenerazione urbana

La Fondazione Giuliani Onlus, Villa Rendano, rilancia l’appuntamento con i progetti del Concorso di Idee sulla rigenerazione urbana di Cosenza, realizzato nei Corsi A e B di Tecnica Urbanistica dell’Unical, tenuti dai professori Mauro Francini ed Annunziata Palermo.

L’evento previsto per il 6 febbraio 2020, giunto alla sua quarta edizione, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria e patrocinato dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Cosenza, mira a proporre soluzioni di valorizzazione e rigenerazione di alcune aree della città di Cosenza, che si stanno irrimediabilmente trasformando in luoghi di degrado urbano e sociale.

Nel 2017 le proposte progettuali hanno riguardato due quartieri del centro storico di Cosenza (uno compreso tra Spirito Santo e Cosenza Casale e il secondo tra Piazza Valdesi e Via Rivocati). Nel 2018 l’attenzione si è spostata sulle aree comprese tra i quartieri di Gergeri, Paparelle, Tribunale e Massa, cerniere tra il nucleo originario della città e l’espansione moderna. Nel 2019 il focus è tornato sul centro storico, del quale sono stati analizzati i caratteri di pregio e le contraddizioni, proponendo soluzioni per una sua concreta rivitalizzazione.

Quest’anno, le aree oggetto di studio riguardano paesaggi urbani periferici che necessitano di essere reinseriti a pieno titolo, dopo anni di opacità, nel sistema “strutturale” del territorio. Le 14 proposte progettuali realizzate dagli studenti dei corsi coinvolti, infatti, hanno riguardato la ridefinizione di un integrato quadro compositivo dei contesti a margine della città, attraverso metodologie volte alla valorizzazione di corrette forme di riuso e riqualificazione.

L’evento prevede l’allestimento di una mostra delle suddette proposte progettuali e la presentazione dei progetti vincitori del concorso, identificati da un’apposita commissione giudicatrice così composta: Mario Occhiuto, sindaco del Comune di Cosenza; Walter Pellegrini, Direttore Progetto Villa Rendano; Pasquale Costabile, Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza; Carmelo Gallo, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza; Gustavo Coscarelli, libero professionista; Margherita Eichberg, Ispettore Centrale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Francesco Scarcello, delegato alla didattica Unical; Mauro Francini, docente del Corso A di Tecnica Urbanistica; Annunziata Palermo, docente del Corso B di Tecnica Urbanistica; Maria Francesca Viapiana, docente Unical; Sara Gaudio, dottoranda di ricerca Unical; Lucia Chieffallo, dottoranda di ricerca Unical, Nicole Margiotta, dottoranda di ricerca Unical.