Bisignano: Ugl: "saldo degli arretrati Centopercento”. Proclamato stato agitazione

'Un urgente incontro finalizzato all'espletamento della procedura di raffreddamento nella sua prima fase ai sensi delle leggi 146/90 e 83/00 e la proclamazione dello stato di agitazione ad horas di tutte le unità interessate'.

È quanto chiede l’organizzazione sindacale della Ugl, nella missiva indirizzata al sindaco del Comune di Bisignano, alla società di Servizi Centopercento al Prefetto ed alla Commissione di Garanzia per sottolineare i gravi ritardi nei pagamenti dei lavoratori che attendono addirittura dieci mensilità arretrate, altri, che invece oltre allo stipendio, vantano il pagamento di giornate di malattie, assegni familiari, ferie.

Disertato l’incontro del 31 gennaio presso l'Ispettorato Territoriale, un comportamento che Ugl considera inappropriato e “noncurante della gravità della problematica che ha reso necessario l'incontro stesso".

"Rappresentiamo la forte preoccupazione in merito al mancato pagamento delle mensilità ai lavoratori impegnati nell'appalto di Bisignano, e auspichiamo – è l’invito della sigla - in un immediato intervento da parte delle istituzioni citate, ognuno per le proprie competenze”.