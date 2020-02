Vibo. Comitato Cinquant’anni: “basta espoliazioni e più attenzione ai reperti museali”

Vibo Valentia e la Calabria possono così semplicemente subire di queste spoliazioni? Un quesito che si pone il Comitato Civico Cinqunt’anni Museo riflettendo su una notizia apparsa nei giorni scorsi, trapelata da una nota testata nei riguardi di un busto di “basanite” rappresentante una figura femminile che dopo otto di assenza, tornerà al Museo di Vibo.

“Un reperto di grande pregio storico-artistico ed archeologico, datato tra 41 ed il 54 d.C., che pare sia stato recuperato in seguito ad un trafugamento illecito, viceversa, “apprendiamo”, - avanza la nota - con grande meraviglia, che la bellissima opera, per ben otto anni è stato oggetto di un prestito di lunga durata, a partire dal 2012, al Princeton University Art Museum da parte della Direzione generale musei, della Dg Abap e del Segretariato generale del ministero per i Beni culturali e il Turismo”.

“La difesa del patrimonio culturale in città deve essere adottata da numerose associazioni di cui la nostra cittadina è ricca: Italia Nostra, Fai, Archeoclub, Civitas, la Fondazione Murmura, - closa nota - e la stessa amministrazione comunale, affinché i beni conservati al Museo siano maggiormente preservati e valorizzati”.