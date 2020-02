Inchiesta”Bis in Idem”: prescrizione per 9 imputati, a giudizio De Nisi, Vinci e Golino

Prescrizione per 9 imputati coinvolti nell’inchiesta della procura di Vibo Valentia “Bis in Idem” con l’accusa truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici. È quanto stabilito dal gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo.

A giudizio invece l’ex presidente della Provincia di Vibo Valentia Francesco De Nisi, l’ex dirigente della Provincia Antonio Vinci e Simone Golino, ex amministratore della ditta Eurocoop, accusati del reato di turbata libertà degli incanti.

La truffa sarebbe stata perpetrata ai danni del Ministero del Lavoro, della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia.

Da quanto accertato nel corso delle indagini, diverse imprese beneficiarie della cassa integrazione guadagni in deroga avrebbero prestato i loro servizi per società come la Eurocoop e gli indagati sarebbero arrivati a conseguire doppi contributi per gli stessi lavoratori in cassa integrazione in modo tale da non costare nulla alle aziende, atteso l’ottenimento di incentivi pubblici per il mantenimento dei livelli occupazionali.