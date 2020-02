Inchiesta “Bis in Idem”. Prescrizione per nove: a giudizio De Nisi, Vinci e Golino

Prescrizione per nove degli imputati coinvolti nell’inchiesta della procura di Vibo Valentia denominata “Bis in Idem” (QUI) e accusati di truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici. È quanto stabilito dal Gup del Tribunale di Vibo Valentia, Marina Russo.

A giudizio invece l’ex presidente della Provincia Francesco De Nisi, l’ex dirigente dell’ente Antonio Vinci e Simone Golino, ex amministratore della ditta Eurocoop, a cui si contesta il reato di turbata libertà degli incanti.

La truffa sarebbe stata perpetrata ai danni del Ministero del Lavoro, della Regione Calabria e della Provincia di Vibo Valentia.

Da quanto accertato nel corso delle indagini, diverse imprese beneficiarie della cassa integrazione guadagni in deroga avrebbero prestato i loro servizi per società come la Eurocoop e gli indagati sarebbero arrivati a conseguire dei doppi contributi per gli stessi lavoratori in cassa integrazione, in modo tale da non costare nulla alle aziende, atteso l’ottenimento di incentivi pubblici per il mantenimento dei livelli occupazionali.