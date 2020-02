Cure mediche. Villa rinnova convenzione con la Caronte Tourist

L'Amministrazione comunale di Villa San Giovanni rilancia l’erogazione dei biglietti a tariffa agevolata, grazie all’ampia disponibilità sempre dimostrata dalla società di navigazione “Carone&Tourist” per i malati diretti in Sicilia.

La priorità nella attribuzione dei biglietti a tariffa agevolata proseguirà nell’essere accordata ai soggetti con patologie oncologiche, pediatriche e alle persone con disabilità. L’agevolazione sarà riconosciuta ovviamente ai soli residenti di Villa San Giovanni, previa esibizione di documentazione medica specifica, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, almeno cinque giorni prima del traghettamento, per meglio consentire agli uffici competenti di poter prendere visione della documentazione, verificare ed istruire la pratica.

Come sempre, al fine, di garantire massima trasparenza l’elenco dettagliato delle pratiche istruite, corredato dalla documentazione prodotta sarà consegnata alla società erogante, nel rispetto della tutela della privacy. Lo sportello dedicato, rimarrà aperto al pubblico, presso l’Assessorato alle Politiche Sociali, tutti i giovedì dalle 16 alle 17,30 ed il personale incaricato offrirà la massima disponibilità agli aventi diritto o ai loro familiari.

Una iniziativa, messa in campo già dalle precedenti Amministrazioni comunali, con grande successo e spessore sociale e con soddisfazione da parte di tutti e che l’attuale Sindaco Maria Grazia Richichi, prima nella qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità e poi in qualità di Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco ha fortemente voluto, con il preciso intento di fornire un sostegno a quanti vivono momenti di difficoltà.

“Infine, - conclude Maria Grazia Richichi - sento il dovere di ringraziare, inoltre, i numerosi cittadini, e le diverse Associazioni e a quanti hanno fattivamente contribuito e collaborato come i dipendenti del Settore Politiche Sociali che, anche nel breve periodo di sospensione del servizio, hanno accolto e preso in carico i bisogni e le istanze e fornito con cortesia professionalità e gentilezza ogni utile informazione all’utenza, cosi come continueranno a fare”.