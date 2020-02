Maltempo: arriva la neve al Sud a quote collinari

Nevicate a quote collinari sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali. È questo ciò che si preannuncia per la giornata di domani in considerazione di un sistema perturbato di origine nord-atlantico che in queste ore sta determinando sull’Italia una sensibile intensificazione della ventilazione.

Il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse d’intesa con le regioni .

In particolare, l’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, venti forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Valle d’Aosta e Liguria. Previste, inoltre, dalle prime ore di domani, 5 febbraio, precipitazioni nevose, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania – al di sopra dei 500-700 metri – e su Calabria e Sicilia – al di sopra dei 700-900 metri – con apporti al suolo generalmente deboli o localmente moderati, specie alle quote più alte.