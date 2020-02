Asp e Usr: le regole auree per il benessere fisico a scuola

Attività fisica, alimentazione e prevenzione sono diventati i cardini su cui sviluppare la conoscenza di adeguate informazioni, con l’ausilio di docenti di educazione fisica, insegnanti di educazione motoria, operatori sanitari, associazioni e istituzioni.

L’Usr per la Calabria-Ambito Territoriale di Crotone e l’Asp Magna Grecia perseguono questi obiettivi inserendo nei propri programmi, che coinvolgono migliaia di ragazzi, delle regole auree, che traggono ispirazione dalla Scuola Atletica dell’antica Kroton.

L’intento è quello di diffondere tra gli studenti i principi che presiedono ad un corretto stile di vita, per preparare le nuove generazioni ad un ruolo di cittadinanza attiva. L’attenzione è da porre, pertanto, non solo sulla prestazione, ma anche sulla trasmissione dei corretti stili di vita e sulla cultura della cittadinanza.

“Nel migliorare la scuola crotonese, vogliamo credere in questo Territorio e nella sua capacità di rinascita - dicono gli organizzatori. Ci impegniamo a partecipare, insieme ai nostri studenti, a questo miglioramento puntando sul patrimonio culturale, sportivo e valoriale dell’antica Kroton, terra d’atleti. I docenti di educazione fisica, gli insegnanti di educazione motoria e gli operatori sanitari, attraverso l’educazione motoria-fisica e sportiva e la prevenzione, potrebbero rappresentare una risposta concreta alle necessità dei nostri giovani. Ci rivolgiamo ai ragazzi come amici speciali per condividere una missione specifica: convincere adulti e ragazzi a fare attività motoria e mangiare bene per crescere sani”.