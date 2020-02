Operazione “Miletos”: Cassazione dispone nuovo riesame per Franco Mesiano

Nuovo giudizio davanti ad una nuova sezione del Tribunale del Riesame di Catanzaro per Francesco Mesiano, detto Franco, 47enne di Mileto, attualmente in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose.

La decisione arriva dalla quinta sezione della Corte di Cassazione nell’ambito dell’inchiesta scaturita dall’operazione “Miletos” che ha ricostruito una serie di omicidi commessi nell’estate del 2013 a Mileto.(QUI)



La Suprema Corte ha quindi accolto il ricordo presentato dagli avvocati Michelangelo Miceli e Francesco Calabrese e annullato con rinvio l’ordinanza di custodia cautelare.

La contestazione sulla quale si è espressa la Cassazione riguarda quello che a giudizio degli inquirenti sarebbe il movente degli omicidi, ovvero la tentata estorsione ai danni del supermercato con sede a Santa Domenica di Ricadi gestito dai Corigliano. La mancata adesione da parte di Angelo Corigliano ai propositi estorsivi di Mesiano avrebbe portato – secondo l’accusa – al suo omicidio, avvenuto in pieno centro abitato a Mileto il 20 agosto del 2013.