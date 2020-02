Atti vandalici al parco urbano di Arsanello: scatta denuncia contro ignoti

Una situazione perpetrata da tempo, quella a danno parco urbano di località Arsanello, nel Comune di Platì dove a cadenza settimanale si compiono atti vandalici.

La Commissione Straordinaria, ha presentato denuncia per i fatti accaduti che riguardano alcuni pali appena collocati per la perimetrazione dell’area e già divelti insieme alle panchine del campo da gioco, sono stati anche asportate le reti delle porte, tranciati i cavi dell’illuminazione, reciso in più parti il reticolato di chiusura del campo e danneggiate alcune finestre degli spogliatoi. Da ultimo, si è riscontrato un tentativo di allagamento dell’area prospiciente il campo di calcio, probabilmente per ritardare i lavori di riqualificazione dell’area.

Intanto la Commissione è già a lavoro per la riqualificazione del luogo, per restituire il bene pubblico alla collettività platiese che soffre di una cronica carenza di spazi aggregativi, con particolare riferimento a quelli destinati ai giovani e ai bambini, puntando quindi su aree da gioco per bambini, di ristoro e pic – nic, di parcheggi e di massiccia ripiantumazione, mediante l’impiego di importanti risorse provenienti da fonti di finanziamento del Ministero dell’Interno.