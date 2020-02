Tentano “colpo” a Porto Bolaro. Un arresto e due denunce a Reggio

Hanno tentato di rubare al centro commerciale, così un 19enne è stato arrestato e due minorenni sono stati denunciati. Il ragazzo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto in concorso, ricettazione, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, e due minorenni sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per il tentato furto in concorso.

È successo a Reggio Calabria dove, nell’ambito delle attività di controllo martello di Thor, gli agenti delle volanti della Questura reggina hanno fermato i tre a seguito della segnalazione da parte di una guardia giurata in servizio di vigilanza al centro commerciale in località San Leo. Questo ha infatti impedito ai tre di rubare.

Dopo la segnalazione gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno individuato i tre che erano entrati da un muro perimetrale con l’intento di rubare all’interno di un negozio. I tre hanno tentato di nascondersi, e successivamente, di scappare, ma sono stati bloccati dagli Agenti.

P.M., 19enne di Reggio Calabria, è stato arrestato per il reato di, mentre i due complici minorenni sono stati denunciati e affidati ai genitori. Per il 19enne sono scattate le manette e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento cautelare e ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.