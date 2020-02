Tentano “colpo” a Porto Bolaro. Arrestato un 19enne, denunciati tre minori

Hanno tentato di rubare al centro commerciale, così un 19enne è finito in arresto e due minorenni denunciati. Il ragazzo è stato fermato con l’accusa di tentato furto in concorso, ricettazione, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre i due minori sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto in concorso.

Il fatto è avvenuto a Reggio Calabria dove, nell’ambito delle attività di controllo denominate “martello di Thor”, gli agenti delle volanti della Questura hanno fermato i tre dopo la segnalazione di una guardia giurata in servizio di vigilanza al centro commerciale, in località San Leo e che ha anche impedito ai ragazzi di portate a termine il furto.

Dopo la chiamata al 113 gli agenti sono intervenuti sul posto, hanno individuato i tre che erano entrati da un muro perimetrale con l’intento di rubare all’interno di un negozio e che hanno anche tentato di nascondersi e poi di scappare ma che sono stati bloccati dai poliziotti.

Per il 19enne l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento cautelare e ne ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.