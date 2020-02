Poste: “Cantinella chiuso fino a fine mese per interventi strutturali. Comune informato”

Resterà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale della frazione Cantinella di Corigliano Rossano. E questo per “permettere interventi strutturali sull’immobile, a tutela della sicurezza di cittadini e lavoratori”, come informa Poste italiane che precisa inoltre di “aver messo in campo tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo eventuali disagi”.

Questo in risposta alla denuncia fatta dall’ex sindaco Pasqualina Straface che aveva invocato l’intervento del sindaco per la chiusura dell'ufficio postale.

Poste italiane "da sempre attenta a migliorare i propri servizi nei confronti della popolazione su tutto il territorio nazionale, e rispettosa del dialogo con le istituzioni", scrive che “per tutti i prodotti postali e finanziari, compreso il ritiro delle raccomandate, i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di Corigliano Calabro Stazione, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35”.

Poste ha poi confermato di “aver tenuto costantemente informata l’Amministrazione Comunale, dando la propria disponibilità per definire le azioni necessarie per risolvere la problematica nel più breve tempo possibile”. A questo riguardo conferma che “i tecnici dell'azienda svolgeranno un sopralluogo sul sito nella giornata di oggi”.