Nuovo incendio nella tendopoli di San Ferdinando, fiamme partono dalle candele

Si sarebbe sviluppato dalle fiamme delle candele l’ennesimo incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Il rogo, che ha avvolto una tenda, è stato subito domato e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Ne dà notizia Rocco Borgese, segretario della Flai-Cgil che da tempo denuncia la mancanza di idoneità alla struttura adibita all’accoglienza dei migranti che lavorano nei campi della piana.

“Nessuna vittima per fortuna - afferma Borgese - ma la cosa sicuramente non può lasciare tranquilli e si consiglia di non abbassare la guardia. Colpisce ancora una volta come le istituzioni restino nel torpore di quest'inverno decisamente anomalo, a guardare. Lo stesso incendio pare che sia stato domato subito dagli stessi ragazzi ancor prima del tempestivo intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine”.

Sono diverse, infatti, le vittime nella tendopoli di San Ferdinando: il 27 gennaio del 2018, proprio a causa di un incendio, è morta Becky Moses (QUI), mentre il 22 marzo del 2019 è deceduto Sylla Noumo, 32 anni (QUI). Un mese prima, il 16 febbraio dello stesso anno, la stessa sorte era capitata a Al Ba Moussa, senegalese di 28 anni (QUI).