Al via il progetto “Agricoltura: laboratorio di arte, cultura, ambiente e benessere”

Avrà la durata di 12 mesi durante i quali verrà attuato un intenso programma di iniziative di informazione. In particolare si terranno 3 seminari, 6 azioni dimostrative, 10 incontri territoriali con la presenza di massimi esperti anche a livello nazionale, ai quali saranno invitati a partecipare tutte le aziende interessate della regione. Sono le specifiche del progetto Agricoltura: Laboratorio di Arte, Cultura, Ambiente e benessere, finanziato con la Misura 01.02.01 del PSR Calabria.

Il progetto verrà realizzato da Agricoltura è Calabria, Associazione dell’ANPA – LiberiAgricoltori che a Simeri Crichi, nella sede dell’Anpa, ha tenuto uno specifico incontro per la presentazione al quale sono intervenuti numerosi agricoltori e agricoltrici che praticano attività complementari a quella agricola quali: l’Agriturismo, le fattorie didattiche e l’Agricoltura sociale. Relatori: Rosa Critelli, presidente di Agricoltura è Calabria e Giuseppe Mangone, presidente di Anpa – LiberiAgricoltori Calabria.

Attraverso il progetto si intende offrire agli agricoltori un’opportunità di confronto, di informazione, di riflessione per svolgere con più professionalità le attività multifunzionali offrendo servizi e prodotti di qualità. Il progetto è, quindi, incentrato sull’approfondimento delle tematiche relative alla gestione delle attività multifunzionali.

Attraverso le iniziative previste, si intende affrontare alcune delle tematiche fondamentali per il futuro dell’agricoltura, in particolare, la possibilità di creare nuove opportunità di lavoro delle zone rurali anche come conseguenza della sempre maggiore difficolta degli Enti locali di garantire servizi alle popolazioni locali in modo diffuso e capillare che può considerare l’azienda agricola come protagonista di un modello endogeno di sviluppo, in grado di contenere i costi e di promuovere occupazione.

Le iniziative saranno anche l’occasione per discutere con i diretti interessati le proposte dell’Associazione Agricoltura è e dell’Anpa – LiberiAgricoltori in merito alla necessaria modifica della legislazione regionale che già al momento dell’emanazione conteneva diversi limiti che oggi rappresentano un forte ostacolo allo sviluppo, soprattutto dell’agriturismo.