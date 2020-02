Viola gli obblighi della sorveglianza speciale. Uomo finisce ai domiciliari

Si aggirava in piazza Santi Spiriti a Cosenza nonostante la sorveglianza speciale. Per questo motivo, C.V.L., 67enne già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. È successo ieri quando, gli agenti della squadra mobile della Questura di Cosenza hanno notato l’uomo mentre si aggirava con fare sospetto in piazza.

Dopo il controllo il 67enne è stato arrestato in flagranza del reato di violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Rende e, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sopposto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, in attesa del rito per direttissima.