Bovalino. Dipendente comunale beccato a scaricare rifiuti in una discarica abusiva: denunciato

Una scoperta insolita è stata fatta dagli agenti del Commissariato di Polizia di Bovalino che hanno beccato un autocarro a scaricare rifiuti su di un’area – di circa 14.000 metri quadrati – divenuta nel tempo una discarica abusiva.

Niente di singolare e di mai visto se non fosse che alla guida del mezzo non c’era un normale cittadino “zozzo” ma bensì un dipendente comunale e persino i rifiuti arrivavano da un cantiere, allestito dal Comune di Bovalino, per la riparazione di una condotta idrica.

Informata l’Autorità Giudiziaria competente, i poliziotti hanno sottoposto a sequestro probatorio il veicolo utilizzato per compiere l’illecito ambientale e l’area interessata dall’accumulo indiscriminato dei rifiuti.

Il dipendente comunale è stato invece denunciato in stato di libertà.