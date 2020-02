Epidemia da Coronavirus: Sacal adotta misure di prevenzione negli aeroporti calabresi

La veloce diffusione dell’epidemia da Coranavirus continua a seminare morte oltre che tanta paura per il contagio tra la popolazione mondiale.

L’unica azione in grado di abbassare il rischio di contagio si rivela la prevenzione tramite un’accurata igiene e a tal proposito il gruppo SACAL è sceso in azione tra gli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

In particolare, per la tutela degli utenti aeroportuali e in ottemperanza alle direttive impartite dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, la Sacal ha, già da alcuni giorni, affisso locandine informative ministeriali ed installato distributori automatici di gel igienizzante in diverse aree degli scali calabresi.

Il gruppo Sacal – secondo quanto si apprende da un comunicato stampa - ha inoltre provveduto alla distribuzione di ulteriori presidi sanitari a tutto il personale.

La Sacal invita dunque passeggeri ed operatori aeroportuali ad utilizzare i dispenser posti nelle aerostazioni ed a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle locandine ministeriali, oltre ad eventuali ulteriori direttive diramate dai locali Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), di cui SACAL si farà portavoce.