Parco Caserta. Italica in splendida forma, battuto il Ragusa

Inizia nel migliore dei modi la stagione di: la formazione reggina nella prima giornata del campionato di Promozione ha superato 18-9 gli avversari dello Sport Club Erea Ragusa.

Gremiti gli spalti del Parco Caserta, teatro del debutto del team allenato da Giacomo Mannino. Prima fase della gara di studio, con Mannino da bordo piscina sempre a guidare i movimenti della squadra.

Concluso il primo quarto per 2 a 0 in favore di Italica Sport, il team reggino con il passare dei minuti inizia a ‘martellare’ Ragusa con un gioco rapido e ricco di soluzioni in fase offensiva. All’intervallo il punteggio di 8a3 in favore di Italica è il segnale che i padroni di casa hanno ben interpretato lo spartito della gara.

Nel terzo quarto gli ospiti provano ad accorciare le distanze, leggera flessione accusata da Italica ma nel momento decisivo la formazione reggina risponde presente. Mantineo e capitan Bellocco sugli scudi ma è tutta la squadra che dimostra di aver approcciato il campionato in modo ideale. Nell’ultimo quarto di gara, diverse espulsioni assottigliano il robusto organico a disposizione di Mannino, Italica però si fa trovare pronta anche in inferiorità numerica e chiude la gara con un convincente 18 a 9 sui siciliani.

Il team reggino brinda al successo all’esordio in campionato, al fischio finale arrivano gli applausi convinti da parte della tribuna del Parco Caserta. Il tecnico Mannino, al termine della gara, si dice soddisfatto per quanto fatto dalla squadra: “bene cosi, i ragazzi hanno interpretato la gara nel migliore dei modi. Avevo chiesto un gioco veloce ed aggressivo per provare a mettere in difficoltà Ragusa e così è stato”.





“Faccio i complimenti a tutta la squadra – le parole di Mannino - brava anche a non scomporsi nel finale nonostante le numerose espulsioni. Il campionato è appena iniziato, i nostri obiettivi sono importanti, vogliamo lottare per il primo posto. Adesso la concentrazione va al prossimo impegno, ci aspetta una trasferta insidiosa a Catania e dobbiamo prepararla al meglio”, - conclude il tecnico di Italica Sport.